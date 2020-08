© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dedicare a Sergio Zavoli i lavori della commissione contro le fake news. E' quanto propone in Aula il senatore Matteo Renzi di Italia viva. "Zavoli era l'anti-fake news per antomasia - ha ricordato -, dedichiamogli i lavori della commissione fake news. Se saremo in grado di ricordare un maestro come lui avremo fatto un passo importante", ha aggiunto. (Rin)