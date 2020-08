Repubblica Ceca: ministro Esteri conferma visita segretario di Stato Usa a Praga l'11 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo arriverà in Repubblica Ceca martedì prossimo 11 agosto. Lo ha confermato il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Il giorno dopo Pompeo incontrerà a Praga il primo ministro ceco, Andrej Babis, e non è escluso un colloquio anche con il presidente Milos Zeman. Petricek ha spiegato che Pompeo verrà in Repubblica Ceca per discutere di cooperazione in tema di sicurezza, di relazioni commerciali e di cooperazione regionale. Il vicepremier Alena Schillerova, che fa le veci del premier durante le vacanze, ha riferito al portale "Blesk Zpravy" che oggi è in arrivo una delegazione statunitense per definire i dettagli della visita. "Essa sarebbe dovuta avvenire in occasione del 75mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, ma è stata posposta a causa della pandemia di coronavirus", ha affermato Schillerova. (segue) (Vap)