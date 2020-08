Repubblica Ceca: ministro Esteri conferma visita segretario di Stato Usa a Praga l'11 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Babis il segretario di Stato Usa parlerà anche della sicurezza della tecnologia 5G e delle relazioni con Pechino. Lo scorso maggio i due hanno sottoscritto a distanza una dichiarazione per creare un meccanismo che consenta di individuare fornitori affidabili e sicuri per le reti 5G, al fine di difenderle da manipolazioni e proteggere i diritti e la riservatezza dei cittadini. Anche il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, aveva discusso con Pompeo su questo tema lo scorso febbraio, durante una conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. Pompeo è da tempo critico nei confronti di un coinvolgimento della cinese Huawei e di un suo ingresso in tali reti. (segue) (Vap)