Repubblica Ceca: ministro Esteri conferma visita segretario di Stato Usa a Praga l'11 agosto (3)

- Dopo Praga, la prossima settimana Pompeo visiterà una serie di altre capitali europee centro-orientali. Si recherà infatti in Slovenia, Austria e infine in Polonia. La missione ha luogo dopo che il Pentagono ha presentato il suo piano per ritirare quasi 12 mila soldati statunitensi dispiegati in Germania. Il portale "Politico" afferma che ci sono timori in Europa che questa mossa possa servire a Washington per creare divisioni tra i Paesi membri dell'Unione europea. Il segretario della Difesa Usa, Mark Esper, ha fatto sapere la settimana scorsa che il Pentagono sposterà una parte delle truppe ritirate dal territorio tedesco altrove. Si tratta di 5,6 mila militari, una parte dei quali andrà in Polonia. (Vap)