Mozambico: Africom, insorti jihadisti sempre più “aggressivi” grazie al sostegno dello Stato islamico

- Gli insorti islamisti attivi nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, in Mozambico, stanno diventando sempre più aggressivi grazie al sostegno dello Stato islamico. È l’allarme lanciato dal comandante delle operazioni speciali Usa in Africa, Dagvin Anderson, nel corso di un briefing telefonico con la stampa internazionale. “Negli ultimi 12-18 mesi abbiamo visto (i miliziani) sviluppare le loro capacità, diventare più aggressivi e utilizzare tecniche e procedure comuni in altre parti del mondo - in Medio Oriente - che sono riconducibili allo Stato islamico”, ha detto Anderson. “Crediamo che ci siano attori esterni che li stiano influenzando e rendendo più aggressivi e pericoloso nella regione di Cabo Delgado”, ha aggiunto. I militanti, conosciuti localmente come al Shabaab - sebbene il gruppo non abbia legami noti con l'omonimo gruppo jihadista somalo - negli ultimi due anni hanno intensificato i loro attaccchi prendendo di mira villaggi remoti in tutta la provincia di Cabo Delgado e prendendo il controllo di diversi centri strategici della regione, tra cui Mocimboa da Praia, Quissanga, Muidumbe e Macomia. Secondo quanto denunciato di recente dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), oltre 200 mila persone sono state sfollate dalle loro case nella provincia di Cabo Delgado dall’inizio dell’insurrezione jihadista.(Nys)