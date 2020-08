Zavoli: Franceschini, era un gigante di umanità e professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergio Zavoli era “un gigante umano, professionale e politico". Lo ha detto il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini intervenendo nell’Aula del Senato dove è stato ricordato il giornalista scomparso ieri all’età di 96 anni. Giustamente - ha sottolineato Franceschini - è stato ricordato come maestro del giornalismo. Ci ha indicato la strada, ha formato generazioni. E' stato un uomo di cultura, di cinema, scrittore, parlamentare orgoglioso di essere stato eletto nella sua Rimini, poeta. In un'età in cui tutto è veloce e superficiale è stato la forza della quiete, delle pause di riflessione, dell'analisi, mai dell'ostilità verso gli avversari, mai dell'aggressività nelle interviste".(Rin)