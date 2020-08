'Ndrangheta: individuato e arrestato latitante nel Vibonese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della notte i carabinieri del nucleo investigativo di Vibo Valentia e dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria hanno fatto irruzione in un’abitazione di Sant’Onofrio traendo in arresto un 41enne che risultava latitante da quasi due anni. A finire in manette è stato Domenico Bonavota individuato, a seguito di una complessa indagine coordinata dalla Dda in seno alla Procura di Catanzaro nelle campagne vibonesi. Domenico Bonavota, come hanno fatto fare gli inquirenti, era risultato latitante dal 27 novembre 2018, dopo che essersi sottratto all’ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa per i reati di omicidio, detenzione di armi e ed estorsione. Durante il periodo di latitanza, Bonavota è stato raggiunto da un ulteriore provvedimento restrittivo relativo al P.P. 2239/14 cd. “Rinascita-Scott” emesso il 12 dicembre dello scorso anno dal Gip di Catanzaro in cui lo stesso risultava indagato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso con il ruolo di capo-promotore della locale di Sant’Onofrio. Oltre a Bonavota sono stati tratti in arresto l'affittuario della casa dove è stato rinvenuto e un 23enne trovato in compagnia del ricercato che, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Vibo Valentia mentre i favoreggiatori sono stati posti agli arresti domiciliari.(Ren)