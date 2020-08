Libano-Italia: giunta a Beirut squadra esperti Esercito e Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunta questa mattina all’alba all’aeroporto di Beirut, in Libano, la squadra composta da Vigili del fuoco e personale dell'Esercito italiano specializzato ad operare in contesti caratterizzati da minaccia Cbrn (chimica, batteriologica, radiologica e nucleare) per fornire sostegno dopo le devastanti esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno colpito il porto della capitale libanese. Lo riferisce in un messaggio sul suo profilo Twitter l’ambasciata d’Italia in Libano. ”L'Italia è al fianco del Libano per superare insieme questo tragico momento”, si legge nella nota.(Res)