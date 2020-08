Bielorussia: candidato presidenziale Cherechen, russi arrestati non volevano rovesciare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza bielorusso Sergej Cherechen ha dichiarato in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik” di non ritenere che i cittadini russi arrestati la scorsa settimana avessero intenzione di rovesciare il governo. Cherechen, peraltro, ha espresso la convinzione che Minsk stia gonfiando uno scandalo internazionale solo per rafforzare il controllo sulle campagne di protesta. "Credo che le autorità abbiano la fortuna di trovare alcune ‘scorciatoie’ nel nostro paese. Non credo che i russi siano venuti da noi per rovesciare il regime", ha detto Cherechen. Il candidato alla presidenza - che è anche copresidente del Partito socialdemocratico bielorusso Gramada - ha osservato che la storia si adatta perfettamente al contesto della campagna elettorale presidenziale. "Penso che le autorità abbiano favorito uno scandalo internazionale per rafforzare il controllo sull'organizzazione di eventi pubblici", ha continuato Cherechen. (segue) (Rum)