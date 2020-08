Bielorussia: candidato presidenziale Cherechen, russi arrestati non volevano rovesciare il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il politico bielorusso, la situazione "potrebbe essere usata come pretesto per rafforzare il controllo sulle manifestazioni pacifiche" e giustificare "il dispiegamento di militari e forze dell’ordine". Cherechen ha espresso la convinzione che lo scandalo potrebbe anche essere sfruttati in vista delle possibili proteste che ci saranno dopo le elezioni. Allo stesso tempo, il candidato bielorusso ha osservato che è improbabile che il governo di Minsk dichiari lo stato di emergenza e annulli il voto, come affermato da un altro candidato alla presidenza, Andrei Dmitriev, in un’intervista rilasciata ieri sempre all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Per quale motivo dovrebbero annullare o ritardare le elezioni? Ciò aggraverebbe la situazione, visto che l’opinione pubblica è già abbastanza in fermento", ha spiegato Cherechen. (segue) (Rum)