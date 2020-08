Bielorussia: candidato presidenziale Cherechen, russi arrestati non volevano rovesciare il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È improbabile inoltre, secondo il politico bielorusso, che la situazione si traduca in un conflitto con la Russia. "Sarebbe emerso se alcune bande armate avessero davvero voluto organizzare un colpo di stato lì e il governo bielorusso lo avesse saputo. In questo caso, sarebbe stato possibile un conflitto tra le leadership dei due paesi. Ma non credo che ciò accadrà, ci saranno piuttosto delle tensioni nelle relazioni bilaterali", ha detto Cherechen. Alla fine di luglio, 33 cittadini russi sono stati arrestati in Bielorussia perché sospettati di terrorismo e di voler sovvertire l’ordine pubblico prima delle elezioni presidenziali. Le autorità di Mosca hanno sempre respinto queste accuse, nonostante non vi sarebbe alcun legame diretto fra i cittadini russi e il Cremlino. Le persone arrestate, infatti, appartengono al gruppo paramilitare Wagner, una società privata spesso accostata al Cremlino, ma da cui i vertici russi hanno sempre preso le distanze. Mosca, peraltro, insiste sul fatto che molto probabilmente sono dipendenti di una società di sicurezza privata che si trovavano in Bielorussia di passaggio e hanno perso il loro volo. (segue) (Rum)