Bielorussia: candidato presidenziale Cherechen, russi arrestati non volevano rovesciare il governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 agosto il presidente bielorusso Aleksandar Lukashenko ha ricevuto delle informazioni di un altro gruppo di combattenti stranieri dispiegati nel sud della Bielorussia per destabilizzare il paese. Lukashenko lo ha annunciato nel suo appello ai cittadini dinnanzi al parlamento in vista del voto del 9 agosto. "Oggi ho ricevuto informazioni di un altro battaglione dispiegato nel sud", ha detto Lukashenko, evidenziando che si stanno prendendo tutte le misure per assicurare la sicurezza del paese. "Abbiamo sempre vissuto in pace qui, per cui non impiegate armi nucleari e non minacciate la situazione", ha dichiarato il presidente bielorusso. La dichiarazione di Lukashenko arriva dopo la vicenda del fermo dei 33 cittadini russi che sarebbero legati al gruppo paramilitare Wagner. (segue) (Rum)