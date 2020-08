Bielorussia: Lukashenko sulle presidenziali, ulteriori misure per garantire sicurezza del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha detto che potrebbero essere attuate misure aggiuntive per garantire la sicurezza durante la campagna elettorale in vista del voto di domenica. "Come sapete le elezioni sono iniziate, le votazioni anticipate sono in corso, ma ha senso, prendendo in considerazione l'esperienza che abbiamo acquisito, valutare nuovamente la situazione ed elaborare alcune misure di sicurezza aggiuntive per il prossimo periodo", Lukashenko ha detto in una riunione sulla sicurezza elettorale, citato dall'agenzia di stampa statale “Belta”. Nella maggior parte delle regioni della Bielorussia sono stati aperti ieri i seggi elettorali per le presidenziali che potranno essere utilizzati da tutti quei cittadini che non potranno votare durante il giorno del voto previsto il 9 agosto. Le procedure di voto anticipato si terranno sino a sabato 8 agosto. Le votazioni si svolgono in presenza di almeno due membri della commissione elettorale del distretto presso cui ha sede l'ufficio della commissione. (segue) (Rum)