Difesa: militari ucraini parteciperanno a esercitazioni Sabre Junction 20 in Germania

- I paracadutisti ucraini parteciperanno alle esercitazioni militari annuali dirette dall'Esercito degli Stati Uniti in Germania, Sabre Junction 20, che hanno preso il via lunedì scorso. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa ucraino. "L'esercitazione multinazionale 'Sabre Junction - 2020' ha preso il via in Germania. La manovra si svolgerà presso il Centro comune di preparazione multinazionale di Hohenfels. Sono 17 i paesi che parteciperanno alle esercitazioni. L'Ucraina sarà rappresentata da un'unità dell'80ma Brigata d'assalto aerea separata delle forze armate ucraine, di stanza nella regione di Leopoli", ha riferito il ministero in una nota. L'unità militare ucraina è già stata sottoposta a una quarantena di 14 giorni nel territorio della base militare e ha iniziato l'addestramento dopo aver ricevuto l'attrezzatura necessaria. Sabre Junction 20 è una manovra militare condotto dal settimo Comando di addestramento dell'esercito delle truppe statunitensi in Europa per valutare la prontezza della 173ma brigata aviotrasportata dell'esercito Usa a eseguire operazioni di terra congiunte e per promuovere l'interoperabilità con i paesi partner partecipanti. Quest'anno le esercitazioni, iniziate lunedì, proseguiranno sino al 27 agosto. (Rum)