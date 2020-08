Credito: Ruocco (M5s), occorre garantire tutela risparmio attraverso operatività Acf e Abf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del mese di luglio la commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha illustrato ai rappresentanti di Abi, Federcasse e Associazione delle banche popolari la necessità di sensibilizzare le varie associate su alcuni profili di criticità registrati nel funzionamento del sistema finanziario, tra cui, l'operatività dei sistemi di risoluzione delle controversie istituiti presso gli organi di vigilanza. Così la presidente Carla Ruocco in una nota. "In particolare, nel corso delle varie interlocuzioni ho rappresentato alle citate associazioni che Abf e Acf costituiscono due organismi che gestiscono ogni anno migliaia di controversie e costituiscono la prima sede di approdo delle controversie sorte fra intermediari e clienti: ad oggi, purtroppo, prendo atto di casi non marginali di intermediari che non rispettano le decisioni favorevoli assunte dagli arbitri nei confronti dei clienti retail, e tali mancate esecuzioni impattano sia sulla tutela sostanziale del risparmio, sia sul sentimento degli stessi investitori verso le autorità di riferimento", ha detto, sottolineando che i dati della Banca mondiale sul numero di giorni necessari per risolvere una controversia in un tribunale di prima istanza segnalano che l’Italia si pone, tra le principali economie continentali, fra quelle meno virtuose. “Per questo motivo ritengo che il tema dell’efficacia dei sistemi deflattivi del contenzioso presso la giustizia ordinaria è particolarmente rilevante per il nostro paese", ha aggiunto. Con particolare riferimento all’Acf, ha spiegato, non appare poi condivisibile il trend positivo delle mancate esecuzioni da parte di alcuni intermediari delle decisioni assunte dall'Acf a favore degli investitori: alla luce della positiva e apprezzata circolare predisposta dalle associazioni e trasmessa nei giorni scorsi alle associate, avente ad oggetto L'utilizzo del Fondo di garanzia per le Pmi e canali di segnalazione di problematiche riscontrate dalla clientela nell’utilizzo delle misure a sostegno della liquidità, “auspico che analoga iniziativa possa essere intrapresa anche con riferimento ai sistemi di risoluzione delle controversie istituiti presso gli organi di vigilanza". (segue) (Com)