Credito: Ruocco (M5s), occorre garantire tutela risparmio attraverso operatività Acf e Abf (2)

- "Ho invitato, pertanto, le citate associazioni a sensibilizzare, nel miglior modo possibile e auspicabilmente in tempi molto rapidi, le proprie associate affinché tengano in massima considerazione le decisioni assunte dai citati organismi, soprattutto laddove favorevoli agli investitori retail: anche la preventiva ricomposizione delle controversie attraverso soluzioni transattive, attivabili sin dalla fase di prima ricezione del reclamo presentato dal cliente e anche in pendenza dei procedimenti presso i citati organismi, assicura l'effettiva protezione degli investitori, rappresenta un utile strumento deflattivo del contenzioso, concorre a contenere i rischi legali e reputazionali degli intermediari nonché a preservare il positivo e opportuno rapporto di fidelizzazione tra l'intermediario e il cliente", ha aggiunto la presidente. "In materia, ricordo che le disposizioni dell'Acf e dell'Abf prevedono che l’ufficio e/o il responsabile della gestione dei reclami debba mantenersi costantemente aggiornato in merito agli orientamenti seguiti dai citati organismi e valutare i reclami pervenuti anche alla luce di tali orientamenti, verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise e, soprattutto in tali circostanze, cercare di ricomporre la controversia fin dal ricevimento del reclamo stesso", ha detto, sottolineando che nei prossimi mesi la commissione continuerà a monitorare l’operatività di Acf e Abf. “Laddove non si registreranno sostanziali miglioramenti in termini di condotta tenuta dagli stessi intermediari saranno avviati sia appositi cicli di audizione nei confronti delle banche maggiormente coinvolte nella risoluzione di controversie presso l’Acf sia - come da programma approvato lo scorso 14 luglio - apposite iniziative legislative volte a potenziare l’operatività dei citati organismi", ha concluso. (Com)