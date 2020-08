Rifiuti: Consiglio Lazio approva piano regionale, ma è subito scontro Raggi-Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riduzione della produzione dei rifiuti, sostegno alla raccolta differenziata, equilibrio impiantistico e sviluppo dell’economia circolare. Sono questi i principali obiettivi del nuovo Piano di gestione dei rifiuti del Lazio 2019/2025 approvato, ieri sera, a maggioranza dal Consiglio regionale del Lazio. Il testo ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, contrario il centrodestra e il M5s. In Aula era presente il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Ma è subito scontro con il Campidoglio: il piano prevede, infatti, la definizione degli Ato su base provinciale. E' stata cancellata, dunque, la previsione di un sub ambito per quanto riguarda la città di Roma, che però sarà comunque obbligata a essere autosufficiente per quanto riguarda gli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, discariche comprese. "La Regione Lazio anche sui rifiuti ha fatto il suo dovere. Meno rifiuti prodotti, più differenziata, nuovi impianti e sviluppo economia circolare. Ora basta furbizie - commenta subito dopo l'approvazione il governatore Zingaretti -. Tutti si devono assumere le proprie responsabilità per una gestione green del ciclo. I rifiuti non sono un problema, ma una risorsa". Non tarda ad arrivare la dura replica da parte della sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Zingaretti parla di furbizie sui rifiuti. L'unica furbizia è quella del tuo piano regionale. Roma e i suoi tre milioni di abitanti non meritano altre discariche e tmb nella loro città. Non rispetti nemmeno la parola data", tuona su Twitter Raggi. (segue) (Rer)