Regno Unito-Giappone: ministri Esteri, posizione comune su Hong Kong e pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Regno Unito e Giappone, Dominic Raab e Toshimitsu Motegi, hanno dichiarato che i rispettivi paesi sono “fianco a fianco” su una serie di questioni e problematiche internazionali, inclusa l’erosione dei diritti civili a Hong Kong e il contrasto alla pandemia di coronavirus. I capi della diplomazia dei due paesi si sono incontrati a Londra ieri, 5 agosto, in occasione di una visita ufficiale di Motegi incentrata sulla discussione di un nuovo quadro di accordi per il commercio bilaterale, in vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Raab ha definito il Giappone un “partner cruciale per la sicurezza nell’Asia”, ed ha aggiunto che il partenariato tra i due paesi “trae forza dalla fiducia comune nella sicurezza collettiva, dal rispetto del sistema internazionale basato sulle regole, e obiettivi economici e strategici comuni”. “Che si tratti della nostra risposta collettiva alla Covid-19, della sicurezza informatica, dei mutamenti climatici o del sostegno alla libertà ad Hong Kong, il Regno Unito e il Giappone si ergono fianco a fianco, e guardano ad un partenariato ancora più stretto in futuro”, recita una nota diffusa dal ministro degli Esteri britannico. (segue) (Res)