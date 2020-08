Regno Unito-Giappone: ministri Esteri, posizione comune su Hong Kong e pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo e Londra sperano di giungere a definire un accordo analogo prima dell’uscita del Regno Unito dall’Ue, che escluderà il Regno Unito dall’ambito di applicazione dell’Epa. “Negoziati difficili come questo, dov’è in ballo l’interesse nazionale, non possono essere condotti telefonicamente”, ha spiegato Motegi anticipando il suo viaggio a Londra, che si concluderà domani, 7 agosto. La visita sarà la prima effettuata da un funzionario giapponese in un qualunque paese estero dall’inizio della crisi pandemica. (segue) (Res)