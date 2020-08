Regno Unito-Giappone: ministri Esteri, posizione comune su Hong Kong e pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo dovrebbe anche includere una clausola di tariffe zero sulle macchine giapponesi importate nel Regno Unito, in linea con l'accordo dell'Ue, che ha rimosso la tassa del 10 per cento sulle automobili e le parti provenienti da paesi terzi. Un portavoce del ministero per il Commercio internazionale ha detto che "entrambe le parti intendono seguire una tabella di marcia serrata per assicurarsi che l'accordo entri in vigore entro la fine del 2020 se ciò è possibile. La nostra priorità è mantenere e rafforzare la relazione commerciale tra i due paesi". Secondo il "The Guardian" le due parti firmeranno l'accordo entro settembre. (Res)