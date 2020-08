Imprese: Aeon investirà 180 milioni di dollari per un centro commerciale nel Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo giapponese della grande distribuzione Aeon ha annunciato piani per la costruzione di un grande centro commerciale a Yngon, capitale commerciale del Myanmar, con un investimento di 180 milioni di dollari. Il progetto segnerà il primo di Aeon in quel paese del Sud-est asiatico. Il complesso commerciale sorgerà su una superficie di 72mila metri quadrati a 30 minuti d’auto dal centro di Yangon. La costruzione inizierà nel 2021, e l’apertura è prevista per il 2023. L’investimento è stato approvato dalle autorità birmane alla fine di luglio; il centro sarà operato da una joint venture tra Aeon e il conglomerato locale Shwe Taung Group, che avrà una quota del 30 per cento. (Inn)