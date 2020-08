Usa: Deutsche Bank ha trasmesso documenti fiscali di Trump a procuratori New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank si è piegata a una richiesta di accesso agli atti emessa dall’ufficio del procuratore distrettuale di New York, Cyrus Vance, che come emerso nei giorni scorsi sta indagando sul presidente Usa Donald Trump, a pochi mesi dalle prossime elezioni presidenziali, con l’ipotesi di evasione fiscale. La banca ha trasmesso alla procura otto anni di documenti contabili relativi a società ed affari del presidente. Il procuratore non ha fornito dettagli in merito alle ipotesi di reato e agli elementi che hanno innescato l’indagine, anche se da anni i Democratici conducono una battagli al senato per accedere alla documentazione fiscale personale del presidente. (segue) (Nys)