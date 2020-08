Usa: Deutsche Bank ha trasmesso documenti fiscali di Trump a procuratori New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali di Vance hanno risposto alle polemiche innescate dall’indagine lunedì scorso, affermando di fronte a un giudice a New York che la richiesta di accesso agli atti sarebbe giustificata da “resoconti pubblici” (indiscrezioni di stampa) in merito ad una presunta “condotta di rilievo penale estesa e protratta presso la Trump Organization”. Nei giorni scorsi è emerso che l’ufficio di Vence ha emesso una subpoena nei confronti di Deutsche Bank già lo scorso anno. I legali di Trump hanno denunciato l’operazione come una forma di “molestia” condotta in “cattiva fede”, ed hanno additato come irregolare la vastità della documentazione richiesta dal procuratore. La documentazione ottenuta da Vence consentirà a quest’ultimo e al suo ufficio di passare in rassegna tutte le transazioni e i versamenti fiscali della Trump Organization nell’arco di un decennio. (Nys)