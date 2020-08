Usa: coronavirus, sindaco Los Angeles minaccia taglio forniture idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, esponente del Partito democratico già al centro di polemiche per le durissime misure di blocco economico e distanziamento sociale imposte nella sua città in risposta alla pandemia di coronavirus, è arrivato a minacciare di tagliare le forniture di acqua potabile ed energia elettrica alle abitazioni dove si siano svolte feste in violazione alle direttive di distanziamento sociale. “A partire da venerdì notte, se il dipartimento di Polizia di Los Angeles verificherà che un assembramento è in corso presso una proprietà privata, e se verificheremo che tale proprietà è più volte recidiva, notificheremo l’avvio di una procedura al Dwp per il taglio dei servizi essenziali entro le successive 48 ore”. Garcetti ha citato i casi di youtuber e influencer online che nelle scorse settimane hanno tenuto feste in violazione delle norme di distanziamento sociale, anche presso abitazioni sfitte o locali affittati tramite Airbnb. Garcetti ha puntato l’indice contro quanti “rifiutano di seguire la scienza e le regole, e mettono la nostra economia e la nostra comunità a rischio”. (Nys)