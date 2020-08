India: incendio presso ospedale uccide pazienti affetti da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto persone affette da coronavirus hanno perso la vita a causa di un incendio sviluppatosi presso l’unità di terapia intensiva di un ospedale ad Ahmedabad, in India, nelle prime ore di oggi, 6 agosto. Lo hanno annunciato funzionari locali, spiegando che i vigili del fuoco hanno impegnato più di mezz’ora per contenere il rogo nello Shrey Hospital. A seguito del rogo, 35 persone sono state trasferite presso un’altra struttura ospedaliera. Le autorità hanno avviato un’indagine per tentare di stabilire le cause dell’incidente. (Inn)