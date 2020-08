Germania: Lufthansa, perdita operativa di 1,7 miliardi di euro nel secondo trimestre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lufthansa ha dichiarato il mese scorso che taglierà il 20 per cento dei suoi dirigenti e mille posti di lavoro nel comparto amministrativo, un'operazione necessaria per saldare il piano di salvataggio statale di 9 miliardi di euro concordato alcune settimane fa, e per far fronte alle perdite più profonde determinate dalla pandemia di coronavirus. L'azienda, che contava 129.400 dipendenti a fine giugno, ha affermato che una serie di licenziamenti forzati non possono più essere esclusi in Germania a causa dello sviluppo della situazione del mercato e delle trattative con i sindacati. La compagnia aerea tedesca ha fatto sapere che prevede di aumentare la capacità a corto e medio raggio a una quota pari a circa il 40 per cento dell'anno precedente nel terzo trimestre e a circa il 20 per cento della capacità sulle rotte a lungo raggio. Nel quarto trimestre del 2020, inoltre, si prevede che la capacità a corto e medio raggio salirà, rispettivamente al 55 e al 50 per cento, rispetto alle rotte a lungo raggio. (Geb)