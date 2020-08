Credito: Unicredit, ricavi inferiori rispetto a primo trimestre 2020 e secondo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020. Grazie alle incisive misure per assicurare la continuità del business, l’accelerazione della digitalizzazione e la rigorosa disciplina nella gestione dei costi - si legge in una nota - il Gruppo è riuscito ad affrontare la pandemia in corso, predisponendosi a cogliere opportunità commerciali volte a rafforzare la sua base clienti e continuare a fornire ulteriore supporto a tutti i suoi stakeholder. Il Gruppo ha registrato un miglioramento della performance commerciale nelle ultime fasi del periodo, in quanto la maggior parte dei suoi principali mercati sono usciti dal lockdown. I ricavi totali sono, tuttavia, inferiori sia rispetto al 1trim20 che al 2trim19, in quanto la maggior parte del periodo è stata soggetta alle restrizioni correlate al Covid-19. La diminuzione è stata in parte compensata dal calo dei costi nel periodo. UniCredit manterrà il proprio prudente approccio di gestione, adottando misure incisive a supporto della creazione di valore e combinando gli obiettivi di lungo termine a una disciplinata concessione del credito. Grazie alla gestione attiva del bilancio, UniCredit dispone di una robusta base dalla quale far crescere la propria clientela, con il sostegno del piano strategico Team23, pienamente condiviso e predisposto.(Com)