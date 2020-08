Libano: Macron oggi a Beirut dopo devastante esplosione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, è attesto oggi a Beirut per portare la solidarietà della Francia al popolo libanese dopo le devastanti esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno distrutto il porto della capitale libanese colpendo vaste porzioni della città con un bilancio parziale che è salito a 135 morti e oltre 5 mila feriti. Secondo quanto riferisce l’Eliseo in una nota, “il presidente Macron è atteso in Libano per incontrare il popolo libanese e per portare loro il messaggio di fraternità e solidarietà dei francesi”. Alla vigilia della visita del presidente Macron, la procura di Parigi ha annunciato di aver aperto un'inchiesta per "ferite involontarie" a seguito del coinvolgimento di 21 cittadini francesi durante l’esplosione. Secondo la presidenza della Repubblica francese, Macron incontrerà l’omologo libanese, Michel Aoun, alla presenza del presidente della Camera, Nabih Berry, e del primo ministro, Hassan Diab.(Res)