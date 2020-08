Giappone: a Hiroshima il 75mo anniversario del bombardamento atomico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario ha inoltre auspicato che il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, adottato da una conferenza dell’Onu nel luglio 2017, e di cui il Giappone non è firmatario, possa entrare presto in vigore. Guterres aveva annunciato lo scorso febbraio l’intenzione di visitare Hiroshima per “dimostrare non solo la mia solidarietà (…), ma anche il mio fermo impegno per il disarmo e la non proliferazione”. Il segretario è divenuto nel 2018 il primo capo dell’Onu a presenziare all’analoga cerimonia a Nagasaki, seconda città Giapponese colpita da un bombardamento nucleare Usa alla fine della Seconda guerra mondiale, tre giorni dopo l’attacco a Hiroshima. (Git)