Trump: “Russiagate”, per il presidente “il crimine del secolo sta per essere smascherato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito tramite il proprio profilo Twitter la propria convinzione, sulla base delle gravi irregolarità procedurali emerse nei mesi scorsi, che il lungo processo sulla presunta collusione tra la sua campagna elettorale e la Russia sia stato un complotto della precedente amministrazione, guidata da Barack Obama, per impedirgli di vincere le elezioni, e poi di governare efficacemente il paese. “Grandi notizie! Il crimine del secolo sta per essere smascherato. Obama e Biden hanno spiato illegalmente sulla mia campagna elettorale, sia prima che dopo le elezioni. E’ tradimento!”, ha scritto l’inquilino della Casa Bianca, rimandando a recenti testimonianze al senato dell’ex procuratrice generale Sally Yates e dell’ex viceprocuratore generale Rod Rosenstain: entrambi hanno ammesso che alla luce delle circostanze emerse nei mesi scorsi, non avrebbero autorizzato la sorveglianza di Carter Page e altri collaboratori della campagna elettorale di Trump. Sul proprio profilo Twitter, Trump ha attaccato direttamente anche Yates, procuratrice generale per appena 10 giorni all’inizio della presidenza di Trump, e allontanata da quest’ultimo per essersi rifiutata di applicare un decreto esecutivo sul blocco all’ingresso di rifugiati da alcuni paesi ritenuti un rischio per la sicurezza nazionale (il cosiddetto “Muslim Ban”, contestato dai detrattori del presidente per aver interessato soprattutto paesi a maggioranza musulmana). (segue) (Nys)