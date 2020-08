Trump: “Russiagate”, per il presidente “il crimine del secolo sta per essere smascherato” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sally Yates non ha alcuna credibilità”, ha scritto Trump. “E’ stata parte del crimine del secolo, come Obama e Trump era a conoscenza di tutto! Sarà vero che Yates ha fatto trapelare le conversazioni del generale Flynn? Qualcuno dovrebbe chiederglielo sotto giuramento. I Repubblicani dovrebbero iniziare a giocare lo stesso gioco dei Democratici!”, ha affermato il presidente in un tweet. Nel corso di un’intervista concessa a “Fox News” lo scorso martedì, 4 agosto, Trump ha fatto riferimento alle indagini sulle origini del “Russiagate” da parte del procuratore John Durham, definendo “scioccanti” le circostanze sinora portate alla sua attenzione. “Ho sentito che quel che hanno trovato (in merito al presunto ruolo diretto dell’amministrazione Obama nelle indagini a carico di Trump e della sua campagna) è incredibile”, ha detto il presidente, ricordando che la sua campagna è stata sottoposta a spionaggio da parte dell’Fbi prima e all’indomani delle elezioni presidenziali Usa, pare anche tramite presunti briefing di sicurezza allestiti ad hoc dall’agenzia federale per sorvegliare la campagna dell’attuale inquilino della Casa Bianca. (Nys)