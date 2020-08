Usa-Giappone: futuro ambasciatore Weinstein sollecita maggior ruolo di Tokyo nell’alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenneth Weinstein, direttore del think tank conservatore Hudson Institute, e nominato da Trump per l’incarico di ambasciatore in Giappone, ha auspicato, nel corso di una audizione di conferma presso il Senato federale Usa, un ruolo di maggior centralità del Giappone nell’alleanza militare tra i due paesi, ed si è impegnato a perseguire attivamente un “accordo commerciale globale” tra i due paesi che includa anche il mercato delle automobili. “In questo contesto di competizione strategica (con la Cina) nell’Indo-Pacifico, necessitiamo di un maggiore impegno (…), il Giappone deve fare di più, ha dichiarato il funzionario 58enne. In una testimonianza scritta presentata al Senato, Weinstein afferma che l’alleanza tra Usa e Giappone è servita da “pietra di volta” per la pace e la sicurezza nell’Indo-Pacifico, ed ha affermato che i circa 50mila militari statunitensi in Giappone consentono a “entrambi i paesi di garantire la pace e la stabilità nella regione e oltre”. L’audizione, di fronte alla commissione Relazioni estere del Senato, segue l’annuncio da parte di Trump, lo scorso marzo, della nomina di Weinstein ad ambasciatore in Giappone. L’incarico è vacante da quando William Hagerty ha rassegnato le dimissioni lo scorso luglio, per candidarsi al Senato federale. (Nys)