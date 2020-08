Filippine: l’economia piomba in recessione nel secondo trimestre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ entrato in vigore il 4 agosto l’obbligo di rimanere in casa per tutti i soggetti di età inferiore a 21 anni e superiore a 60 nell’area metropolitana di Manila. La decisione è stata assunta dal governo all’inizio di questa settimana, in risposta al sensibile aumento dei casi di contagio a Luzon, nella principale isola dell’arcipelago filippino, e nel Sud del paese. Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, è accusato dai suoi detrattori di aver prorogato lo stato di emergenza nazionale varato nel paese in risposta alla pandemia di coronavirus con l’intento di abusarne per soffocare il dissenso. Duterte ha prorogato lo stato di emergenza nell’area metropolitana di Manila e in altre zone delle Filippine lo scorso marzo; tale decreto emergenziale è durato 80 giorni ed ha fatto da fondamento legale per uno tra i più rigidi regimi di blocco nazionale al mondo. (segue) (Fim)