Filippine: l’economia piomba in recessione nel secondo trimestre 2020 (3)

- Le manifestazioni contro la disoccupazione e la scarsità di generi alimentari si sono scontrate con dure reazioni da parte delle forze dell’ordine e arresti di massa. Ad aprile Duterte è arrivato a minacciare che la polizia avrebbe “sparato per uccidere” contro chiunque avesse violato le misure di quarantena e minacciato gli agenti. Nel mese di giugno il regime di blocco nazionale è stato allenato per tentare di limitarne i danni economici, ma da allora i contagi sono tornati ad aumentare, e ieri, 3 agosto, il paese ha registrato un record negativo di casi giornalieri. Tra le voci maggiormente critiche dei provvedimenti governativi figura la giornalista Maria Ressa, co-fondatrice del portale d’informazione online Rappler e strenua oppositrice di Duterte, secondo cui “se questo fosse accaduto in un momento in cui non c’era la quarantena, staremmo protestando in massa nelle strade”. (segue) (Fim)