Corea del Nord: coronavirus, sostegno a città di Kaesong dopo primo caso di contagio

- Le autorità della Corea del Nord hanno decretato misure di sostegno straordinario per la città di confine di Kaesong, sottoposta a blocco totale dopo l’individuazione del primo caso sospetto di contagio da coronavirus nel Paese, alla fine del mese scorso. Lo hanno annunciato i media nordcoreani nella giornata di oggi, 6 agosto. La decisione è stata assunta ieri, nel corso di una riunione del Consiglio per le politiche esecutive del Comitato centrale del Partito del lavoro della Corea del Nord, presieduto dal leader Kim Jong-un. Secondo l’agenzia di stampa “Korean Central News Agency” (“Kcna”), l’incontro è servito a “discutere e decidere la fornitura straordinaria di generi alimentari e fondi per stabilizzare la vita dei cittadini” di Kaesong. Il 26 luglio scorso i media di Stato nordcoreani hanno annunciato che un nordcoreano fuggito dal paese tre anni fa, e fermato mentre attraversava illegalmente il confine a Kaesong, era sospettato di positività al coronavirus. Non è chiaro, da allora, se il contagio sia stato verificato o meno. (segue) (Git)