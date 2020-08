Rifiuti: Consiglio Lazio approva piano regionale, ma è subito scontro Raggi-Zingaretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa linea di Raggi anche i consiglieri capitolini M5s: "La chiamano 'autosufficienza' sui rifiuti, ma è sempre il vecchio Pd: il partito delle discariche - attacca il presidente della commissione Ambiente di Roma Daniele Diaco -. L’emendamento presentato in Regione vorrebbe obbligare Roma a costruire altre discariche e tmb per provvedere ai propri bisogni, pretendendo che ogni Comune del Lazio si arrangi da sé. Bene, noi non ci stiamo". "Il Pd trasformerebbe in discarica anche il Colosseo - aggiunge il consigliere Paolo Ferrara -. Siamo pronti a difendere Roma coi denti da questi barbari". Soddisfatti, invece, dal centrosinistra: per il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini (Pd) il nuovo Piano è "un atto determinante e strategico per il Lazio, che fornisce le prescrizioni per tutti i territori nell'interesse dei cittadini, dell'ambiente e della funzionalità economica". Mentre per il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre è "un altro grande traguardo della giunta Zingaretti. Un provvedimento che apre una svolta green". L'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, parla di "un risultato di cui essere tutti orgogliosi. Il nuovo piano dei rifiuti 2019/2025 rappresenta una preziosa opportunità per sostenere una corretta gestione del ciclo dei rifiuti: dobbiamo affrontare con serietà e lungimiranza questo tema per affermare un modello di sviluppo incentrato sulla sostenibilità, l'autosufficienza e sull’uso consapevole delle risorse - sostiene Valeriani -. Un impegno etico, ma anche una grande occasione di crescita duratura. Ringrazio il Consiglio per l'importante contributo apportato al Piano: un lavoro emendativo che ha saputo arricchire diversi aspetti del nuovo strumento di pianificazione". (segue) (Rer)