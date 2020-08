Rifiuti: Consiglio Lazio approva piano regionale, ma è subito scontro Raggi-Zingaretti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto finale è arrivato al termine di una seduta iniziata martedì 28 luglio e conclusa ieri sera, dopo sei sessioni di Aula, in cui sono stati approvati circa 130 emendamenti sugli oltre 700 presentati. Alcuni di questi hanno innescato ampi dibattiti, come quelli sulla definizione degli ambiti territoriali ottimali (Ato) e quelli sui termovalorizzatori. Il nuovo Piano si articola in quattro parti: la "sezione rifiuti urbani", che ha impegnato maggiormente l'Aula, con cinque sedute dedicate; la "sezione rifiuti speciali"; la "sezione criteri di localizzazione"; infine, la "valutazione ambientale strategica (Vas)". Nella seduta del 28 aprile, l'assessore Massimiliano Valeriani aveva illustrato i punti principali della proposta di delibera e replicato agli interventi della discussione generale. Ieri, il Consiglio ha concluso l'iter dopo aver ampiamente dibattuto sulle due questioni principali: la definizione degli Ambiti territoriali ottimali - le zone in cui viene diviso il territorio regionale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti - e i termovalorizzatori. Ad accendere lo scontro tra la Regione Lazio e il Campidoglio è stata proprio la questione degli Ato, gli Ambiti territoriali ottimali. (segue) (Rer)