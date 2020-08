Rifiuti: Consiglio Lazio approva piano regionale, ma è subito scontro Raggi-Zingaretti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione dei termovalorizzatori, invece, la discussione è stata innescata da una serie di emendamenti presentati (e respinti dall'Aula) da Giuseppe Simeone (FI). "Questo è un punto importante per noi – ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia nell'illustrare le sue proposte emendative – per noi la termovalorizzazione chiude veramente il ciclo dei rifiuti nel Lazio". Per questo Simeone ha invitato la Giunta a "dire come avete intenzione di trattare questa materia che esce dai Tmb". L'assessore Valeriani ha replicato spiegando che "questo elemento della termovalorizzazione non ci convince. Lo abbiamo detto a più riprese, le opinioni sono nettamente differenti. Noi abbiamo costruito un Piano che punta a marginalizzare sempre di più gli impianti di smaltimento, termovalorizzazione e discariche, in cui abbiamo posto come obiettivo prioritario la riduzione dei rifiuti, l'aumento della raccolta differenziata e, coerenti con le previsioni dell'economia circolare, il recupero e il riuso. Da qui l'opzione di riconversione di tutti i Tmb presenti nel Lazio, che dovranno diventare, come Colleferro, impianti che recuperano la materia. Meno rifiuti. Più riciclo. Più riuso. Meno quantità da portare a smaltimento", ha detto Valeriani. Al termine della seduta, il presidente Buschini ha comunicato all'Aula che la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ha stabilito di rinviare a dopo la pausa estiva l'esame degli ordini del giorno collegati alla proposta di deliberazione consiliare. (segue) (Rer)