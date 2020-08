Rifiuti: Consiglio Lazio approva piano regionale, ma è subito scontro Raggi-Zingaretti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche le opposizioni in Consiglio regionale del Lazio, che hanno votato contro il piano di gestione dei rifiuti. Il M5s regionale, pur votando in ordine sparso sulla questione Roma, ha respinto compattamente l'intero Piano: "rappresenta la sintesi perfetta del motto di gattopardiana memoria: cambiare tutto per non cambiare niente - commenta il M5s Lazio -.Questo Piano - conclude il M5s Lazio - non risolverà le criticità del fragile sistema di gestione dei rifiuti della regione Lazio e darà l’asisst alla Comunità Europea, per sanzionarci, sempre per le stesse motivazioni. E a pagarne le spese, economiche e non, ancora una volta saranno i cittadini”. Per il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, il piano della Regione Lazio sui rifiuti "è un manifesto ideologico perché l'impianto di Colleferro è un'incognita, mentre sono stati negati i termovalorizzatori di ultima generazione che avrebbero risolto l'emergenza rifiuti a Roma e nel Lazio, ingigantita dal presidente Nicola Zingaretti e dall'ex sindaco Ignazio Marino con la chiusura di Malagrotta senza un'alternativa". Secondo il consigliere regionale del Lazio, Stefano Parisi, "il nuovo Piano rifiuti non risolve i problemi del Lazio. Nonostante il Consiglio regionale abbia approvato il nostro emendamento, che pone come priorità la chiusura del ciclo dei rifiuti all'interno della regione entro il 2025, il Piano non va in questa direzione e questo obiettivo non verrà rispettato. Questo Piano - continua Parisi - è ideologicamente contro le imprese private, promuove infatti la realizzazione di impianti esclusivamente in capo a soggetti pubblici. A nostro avviso il pubblico dovrebbe solo svolgere il ruolo di controllore e lasciar operare chi è veramente competente. Il documento inoltre scarica sui comuni le responsabilità di raggiungere gli obiettivi irrealistici di raccolta differenziata che si pone". (segue) (Rer)