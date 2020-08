Giappone: a Hiroshima il 75mo anniversario del bombardamento atomico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città giapponese di Hiroshima ha commemorato oggi il 75mo anniversario del bombardamento nucleare che uccise oltre 100mila persone, alla fine della Seconda guerra mondiale. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che non ha potuto presenziare personalmente alla cerimonia, ha inviato un proprio videomessaggio rivolgendo un nuovo monito in merito al rischio crescente di un nuovo impiego degli ordigni atomici, e sollecitando tutti i Paesi del Globo a rinnovare il loro impegno per un mondo libero da quella tipologia di armamenti. “Le divisioni, la sfiducia e l’assenza di dialogo minacciano di far tornare il mondo alla competizione strategica nucleare sregolata”, ha avvertito Guterres. “Il rischio che le armi nucleari possano essere utilizzate nuovamente, in maniera deliberata, accidentalmente o per un errore di calcolo, è troppo elevato per poter lasciare che le tendenze in atto proseguano”, ha aggiunto il segretario generale, che ha citato la necessità di nuove misure di edificazione della fiducia e ridimensionamento degli arsenali atomici.Il segretario ha inoltre auspicato che il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, adottato da una conferenza dell’Onu nel luglio 2017, e di cui il Giappone non è firmatario, possa entrare presto in vigore. Guterres aveva annunciato lo scorso febbraio l’intenzione di visitare Hiroshima per “dimostrare non solo la mia solidarietà (…), ma anche il mio fermo impegno per il disarmo e la non proliferazione”. Il segretario è divenuto nel 2018 il primo capo dell’Onu a presenziare all’analoga cerimonia a Nagasaki, seconda città Giapponese colpita da un bombardamento nucleare Usa alla fine della Seconda guerra mondiale, tre giorni dopo l’attacco a Hiroshima. (Git)