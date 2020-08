Usa: piano di stimolo economico, per la Casa Bianca tempo fino a venerdì per trovare accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, se non si troverà un accordo tra maggioranza e opposizione su un pacchetto di aiuti per il coronavirus al Congresso entro venerdì, probabilmente non se ne farà più nulla. Lo riporta il sito "The Hill". "Penso che a questo punto o faremo sul serio per negoziare e ottenere un accordo di principio o dubito fortemente che lo troveremo oltre venerdì", ha detto Meadows. "Abbiamo passato così tanto tempo insieme che se non si fanno progressi, non ha senso continuare", ha aggiunto. I negoziatori sono molto distanti su punti chiave come l'entità del sussidio di disoccupazione. I democratici hanno approvato un pacchetto di tremila miliardi di dollari in primavera, ma i Repubblicani vogliono limitare la misura a mille miliardi di dollari, riducendo il deficit. (Nys)