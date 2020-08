Usa: il comitato elettorale di Trump chiede di anticipare il primo dibattito presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale per la rielezione di Donald Trump ha chiesto alla Commissione per i dibattiti presidenziali di anticipare l'ultimo dibattito presidenziale alla prima settimana di settembre. Lo riporta il sito "Axios", che ha ottenuto una lettera scritta dall'avvocato personale del presidente Trump, l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani. L'ex sindaco ha guidato le discussioni del comitato con la Commissione, chiedendo tra l'altro di aggiungere anche un quarto dibattito ai tre già in programma. Se la commissione dovesse rifiutare di aggiungere un quarto dibattito, la lettera chiede che il dibattito attualmente previsto per il 22 ottobre venga spostato alla prima settimana di settembre, prima dell'invio delle prime votazioni del 4 settembre in Carolina del Nord. "Al momento del primo dibattito presidenziale del 29 settembre 2020, alla Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, ben otto milioni di persone in 16 Stati avranno già iniziato a votare", scrive Giuliani nella lettera, definendo l'attuale calendario "un dinosauro obsoleto". Giuliani chiede anche che i dibattiti avvengano senza pubblico. Tim Murtaugh, direttore delle comunicazioni per la campagna Trump, ha detto ad Axios che con l'annuncio che Biden non si recherà più a Milwaukee per la Convention Nazionale Democratica, "siamo convinti che cercherà di sottrarsi ai dibattiti". (Nys)