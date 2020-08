Governo: Crimi, misure su scuola, sanità, superbonus dimostrano centralità M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure sulla scuola e sulla sanità e il superbonus dimostrano la centralità del M5s. Lo sostiene il capo politico del M5s Vito Crimi. "Oggi la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha siglato l'ordinanza per assumere organico aggiuntivo nelle scuole in vista della riapertura di settembre - spiega in una nota -. Si tratta di ben 50 mila persone in più, tra docenti e collaboratori scolastici. Altri contratti potranno essere realizzati con i fondi del prossimo decreto. Nelle stesse ore il Ministro Stefano Patuanelli ha firmato il decreto attuativo con le modalità da seguire per trasmettere le certificazioni utili a ottenere Superbonus e Sismabonus al 110 per cento. Questa mattina, infine, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge, voluto dal nostro ex ministro Giulia Grillo, contro le aggressioni al personale sanitario, che interviene su due fronti: contrasto e prevenzione. Si tratta di interventi promossi e fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle che dimostra una volta di più di esercitare un ruolo propulsivo e centrale in questo Governo. In questa fase ancora difficile, di incertezza, per l'Italia e a livello globale c'è ancora molto da fare ma il nostro impegno per sostenere famiglie imprese e lavoratori proseguirà senza sosta". (Com)