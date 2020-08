Rifiuti: assessore Lazio, con piano regionale autosufficienza e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Piano dei Rifiuti 2019/2025 rappresenta "una preziosa opportunità per sostenere una corretta gestione del ciclo dei rifiuti - Così in una nota Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio. "Dobbiamo affrontare con serietà e lungimiranza questo tema per affermare un modello di sviluppo incentrato sulla sostenibilità, l'autosufficienza e sull’uso consapevole delle risorse. Un impegno etico, ma anche una grande occasione di crescita duratura. Ringrazio il Consiglio per l'importante contributo apportato al Piano: un lavoro emendativo che ha saputo arricchire diversi aspetti del nuovo strumento di pianificazione".(Com)