- Il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, intervendo a Tg2 Post, ha confermato che nel decreto di Agosto ci sarà una previsione di spesa di 500 milioni per gli incentivi per le auto e "una parte servirà per realizzare il parco di ricarica, ovvero le colonnine". (Rin)