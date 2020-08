Usa: coronavirus, due esperti chiedono obbligo nazionale per la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti di malattie infettive negli Stati Uniti chiedono alla Casa Bianca di emanare un obbligo di indossare la mascherina in tutti gli Stati. Thomas File, presidente della Infectious Diseases Society of America, e Judith Feinberg, presidente della Hiv Medicine Association, hanno inviato una lettera a nome delle loro organizzazioni al Vice Presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nella giornata di oggi. Nel testo si esorta la task-force anticoronavirus della Casa Bianca ad adottare una politica più uniforme a livello federale sull'uso delle mascherine. I due esperti sanitari hanno affermato che "mentre i requisiti statali e locali sono particolarmente efficaci per aumentare l'uso delle maschere, questo è il momento della solidarietà nazionale, poiché il Covid-19 ha fatto significative incursioni nelle aree rurali che inizialmente erano considerate 'sicure'". "Le politiche per aumentare notevolmente l'uso delle maschere sono parte integrante di una più ampia strategia nazionale per controllare la pandemia di Covid-19, che deve anche includere l'aumento della capacità di test e la sua tempestività per rafforzare l'impatto della ricerca di contatti", ha scritto la coppia. (Nys)