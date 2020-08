Usa: Pompeo, pronta risoluzione Onu su embargo armi contro l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha detto che gli Stati Uniti sono pronti la prossima settimana a presentare una risoluzione Onu sull'embargo delle armi contro l'Iran. Lo riporta il "New York Times". La decisione pone le basi per una potenziale crisi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in un contesto di crescenti tensioni in Medio Oriente. "La missione del Consiglio di Sicurezza è di mantenere la pace e la sicurezza internazionale", ha detto Pompeo ai giornalisti. "Il Consiglio si farebbe assolutamente beffe di questa missione se permettesse al principale sponsor statale mondiale del terrorismo di comprare e vendere armi apertamente". Se il voto all'Onu non dovesse approvare la risoluzione, ha detto Pompeo, gli Stati Uniti di invocare il cosiddetto meccanismo di "snapback" che ripristinerebbe tutte le sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran. (segue) (Nys)