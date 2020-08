Usa: Pompeo, progressi con la Russia sul controllo armamenti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto mercoledì che gli Stati Uniti hanno fatto progressi con la Russia sul controllo degli armamenti nucleari e spera che la Cina decida di unirsi alle discussioni. Lo riporta il "New York Times". "Negli ultimi mesi abbiamo lavorato diligentemente per far sì che le tre nazioni che hanno le maggiori capacità nucleari - Stati Uniti, Russia e Cina - abbiano un dialogo strategico su come procedere insieme per diminuire il rischio per il mondo", ha detto Pompeo ai giornalisti. "Abbiamo fatto progressi con i russi; abbiamo avuto due buoni incontri. Spero che ne avremo presto uno, e speriamo che i cinesi scelgano di partecipare", ha aggiunto. (Nys)