Coronavirus: Usa, 157.556 morti su 4.804.822 contagiati

- Gli Stati Uniti registrano almeno 157.556 morti per Covid-19 su 4.804.822 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece 18,6 milioni di contagiati, mentre i morti sono oltre 702 mila. Il governatore del Rhode Island, Gina Raimondo, ha fatto marcia indietro sulla riapertura dello Stato, ordinando di nuovo restrizioni per i bar, i viaggiatori provenienti da fuori e i luoghi di ritrovo. Chiunque arrivi nel Rhode Island da 33 Stati con i contagi in rialzo, tra cui Arizona, Texas, Florida, Georgia e California, dovrà fornire un test Covid-19 negativo o dovrà essere messo in quarantena, ha annunciato in conferenza stampa Raimondo. (Nys)