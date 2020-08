Decreto agosto: Decaro (Anci), manca ancora parte delle risorse promesse ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci in una nota afferma: "Abbiamo letto le indiscrezioni trapelate riguardo al decreto agosto. C'è un nuovo scostamento, il terzo, ma manca ancora parte delle risorse promesse ai Comuni direttamente dal presidente del Consiglio. A cominciare da quelle necessarie a coprire la tassa sui rifiuti che non intendiamo riscuotere per i mesi in cui le aziende sono state chiuse. Ci aspettiamo che quell'impegno venga rispettato".(Com)